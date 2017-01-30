За рубежом заблокированы активы высокопоставленных чиновников времен В.Януковича на 107 млн долл. и 135 млн франков - Госфинмониторинг
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В разных странах мира заблокированы активы бывших высокопоставленных чиновников объемом 107,19 млн долл. США, 15,87 млн евро и 135,01 швейцарских франков. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственной службы финансового мониторинга Украины.
"По сообщениям подразделений финансовой разведки других стран, заблокированы активы бывших высокопоставленных должностных лиц органов власти, местного самоуправления Украины и связанных с ними лиц на общую сумму 107,19 млн долларов США, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков", - сообщили в Госфинмониторинге.
В ведомстве уточнили, что активы, в частности, заблокированы в Австрии, Великобритании, Латвии, Кипре, Италии, Лихтенштейне, Швейцарии и Нидерландах.
Напомним, В.Януковича с экс-чиновниками подозревают в отмывании более 200 млрд грн.