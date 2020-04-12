За кордоном від COVID-19 одужали вже 24 українця – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Станом на вечір неділі за кордоном від COVID-19 одужало вже 24 українця. Наразі хворіють ще 171. Про це йдеться у Telegram-каналі про коронавірус Міністерства закордонних справ України, передає УНН.
Так, станом на 18:00 12 квітня вже одужало 24 громадянина України, зокрема у Великій Британії та Північній Ірландії — 1, у Домініканській Республіці — 4, Єгипті — 1, в Італії — 2, в Нігерії — 2 в ОАЕ — 1, в Польщі — 5, в Таїланді — 1, в ФРН — 1, Швеції — 1, Швейцарії — 1 та 4 в Японії.
Також 15 575 громадян України звернувся по допомогу до ЗДУ в рамках системи “Захист”.
Окрім того, 6 українців померло за кордоном.
Нагадаємо, станом на ранок 12 квітня в Україні за останню добу зафіксували 266 нових випадків коронавірусу.