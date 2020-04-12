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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 53831 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 63233 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 77097 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 76152 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 101530 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 82534 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105707 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130799 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Актуальное
За рубежом от COVID-19 выздоровели уже 24 Украинских - МИД

За рубежом от COVID-19 выздоровели уже 24 Украинских - МИД

Киев  •  УНН

 • 10282 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. По состоянию на вечер воскресенья за рубежом от COVID-19 выписали уже 24 украинцев. Сейчас болеют еще 171. Об этом говорится в Telegram-канале о коронавирусе Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

Так, по состоянию на 18:00 12 апреля уже выздоровели 24 гражданина Украины, в частности в Великобритании и Северной Ирландии — 1, в Доминиканской Республике — 4, Египте — 1, в Италии — 2, в Нигерии — 2 в ОАЭ — 1, в Польше — 5, в Таиланде — 1, в ФРГ — 1, Швеции — 1, Швейцарии — 1 и 4 в Японии.

Также 15 575 граждан Украины обратился за помощью к ЗГУ в рамках системы “Защита”.

Кроме того, 6 украинцев умерло за рубежом.

Напомним, по состоянию на утро 12 апреля в Украине за последние сутки зафиксировали 266 новых случаев коронавируса.

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