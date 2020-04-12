За рубежом от COVID-19 выздоровели уже 24 Украинских - МИД

КИЕВ. 12 апреля. УНН. По состоянию на вечер воскресенья за рубежом от COVID-19 выписали уже 24 украинцев. Сейчас болеют еще 171. Об этом говорится в Telegram-канале о коронавирусе Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.