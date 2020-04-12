За рубежом от COVID-19 выздоровели уже 24 Украинских - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. По состоянию на вечер воскресенья за рубежом от COVID-19 выписали уже 24 украинцев. Сейчас болеют еще 171. Об этом говорится в Telegram-канале о коронавирусе Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.
Так, по состоянию на 18:00 12 апреля уже выздоровели 24 гражданина Украины, в частности в Великобритании и Северной Ирландии — 1, в Доминиканской Республике — 4, Египте — 1, в Италии — 2, в Нигерии — 2 в ОАЭ — 1, в Польше — 5, в Таиланде — 1, в ФРГ — 1, Швеции — 1, Швейцарии — 1 и 4 в Японии.
Также 15 575 граждан Украины обратился за помощью к ЗГУ в рамках системы “Защита”.
Кроме того, 6 украинцев умерло за рубежом.
Напомним, по состоянию на утро 12 апреля в Украине за последние сутки зафиксировали 266 новых случаев коронавируса.