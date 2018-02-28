За коментар “Крим — це Україна!” кримчанину загрожує три роки умовно

“Держзвинувачення вимагало визнати Сулеймана Кадирова, якого звинувачують в публічних порушеннях територіальної цілісності Росії за коментар в Facebook „Крим — це Україна, завжди був, є і буде“, винним. І призначити йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі умовно і два роки заборони займатися публічною діяльністю”, — повідомив журналіст із залу суду.

Нагадаємо, жителя Феодосії звинуватили в сепаратизмі за розміщення в соцмережі поста “Крим — це Україна!”. Попереднэ слухання в справі відбулося 11 грудня 2017 року закритому режимі.

За версією слідства, Сулеймен Кадиров перепостив відеозвернення про створення кримського ополчення за звільнення півострова від окупантів у себе на сторінці в Facebook, а через кілька місяців написав коментар: “Сулейман Кадыров Согласен! Крым — это Украина, всегда была, есть и будет! Спасибо автору за видео! Поддерживаю!!” (орфографію автора збережено — ред.) “Тим самим висловивши схвалення, виправдання дій і поглядів, позиції, відмінювання користувачів до здійснення зазначеної програми дій автора відеозвернення”, — йдеться в обвинувальному висновку.