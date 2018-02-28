За комментарий “Крым — это Украина!” крымчанину грозит три года условно

“Гособвинение потребовало признать Сулеймана Кадырова, обвиняемого в публичных нарушениях территориальной целостности России за комментарий в Facebook „Крым — это Украина, всегда был, есть и будет“, виновным. И назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно и два года запрета заниматься публичной деятельностью”, — сообщил журналист из зала суда.

Напомним, жителя Феодосии обвинили в сепаратизме за размещение в соцсети поста “Крым — это Украина!”. Предварительно слушание в деле состоялось 11 декабря 2017 года в закрытом режиме.

По версии следствия, Сулеймен Кадыров перепостил видеообращение о создании Крымского ополчения за освобождение полуострова от оккупантов у себя на странице в Facebook, а через несколько месяцев написал комментарий: “Сулейман Кадыров Согласен! Крым — это Украина, всегда была, есть и будет! Спасибо автору за видео! Поддерживаю!!” (орфография сохранена. — Прим.). “Тем самым выразив одобрение, оправдание действий и взглядов, позиции, склонения пользователей к совершению указанной программы действий автора видеообращения”, — говорится в обвинительном заключении.