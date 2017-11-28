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За кількістю внутрішньо переміщених осіб Україна - 9-та у світі

За кількістю внутрішньо переміщених осіб Україна - 9-та у світі

Київ • УНН

 • 11814 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Координатор ООН в Україні та постійний представник ПРООН в Україні Ніл Вокер на конференції заявив, що Україна – 9-та у світі за кількістю внутрішньо переміщених осіб, передає УНН.

Повідомляють, що зараз Україна — 9-та у світі за кількістю внутрішньо переміщених осіб. На сьогодні В Україні зареєстровано понад 1,6 мільйонів ВПО.

“800 тисяч внутрішньо переміщених осіб постійно мешкають на підконтрольній урядові території, не включаючи тих, які постійно перетинають лінію зіткнення. Майже мільйон українців кожного місяця перетинають лінію зіткнення. Це підкреслює, що українці по обидва боки лінії розмежування справді відчувають, що це — одна країна”, — заявив Вокер.

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“Цифри є вражаючими. За останні 4 роки більше 200 тисяч людей на Сході України щоденно переживають по 47 обстрілів на день, 47 тисяч з них — діти. Це — діти, які знають, що таке війна, що таке щоденні обстріли. І цей досвід нікуди не піде від них. Цим людям необхідно допомогти, допомога цим людям є критично необхідною”, — наголосив він.

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