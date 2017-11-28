По количеству внутренне перемещенных лиц Украина - 9-я в мире

Сообщают, что сейчас Украина - 9-я в мире по количеству внутренне перемещенных лиц. На сегодня в Украине зарегистрировано более 1,6 млн ВПО.

"800 тыс. внутренне перемещенных лиц постоянно проживающих на подконтрольной правительству территории, не включая тех, которые постоянно пересекают линию соприкосновения. Почти миллион украинцев каждого месяца пересекают линию соприкосновения. Это подчеркивает, что украинцы по обе стороны линии разграничения действительно чувствуют, что это - одна страна", - заявил Уокер.

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"Цифры являются впечатляющими. За последние 4 года более 200 тыс. людей на Востоке Украины ежедневно переживают по 47 обстрелов в день, 47 тыс. из них - дети. Это - дети, которые знают, что такое война, что такое ежедневные обстрелы. И этот опыт никуда не уйдет от них. Этим людям необходимо помочь, помощь этим людям критически необходимыма", - подчеркнул он.