По количеству внутренне перемещенных лиц Украина - 9-я в мире

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Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 10227 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 23696 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 31824 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 31562 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 98679 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 86643 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 96458 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 123921 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115884 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 148812 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Актуальное
По количеству внутренне перемещенных лиц Украина - 9-я в мире

По количеству внутренне перемещенных лиц Украина - 9-я в мире

Киев  •  УНН

 • 11806 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Координатор ООН в Украине и постоянный представитель ПРООН в Украине Нил Уокер на конференции заявил, что Украина - 9-я в мире по количеству внутренне перемещенных лиц, передает УНН.

Сообщают, что сейчас Украина - 9-я в мире по количеству внутренне перемещенных лиц. На сегодня в Украине зарегистрировано более 1,6 млн ВПО.

"800 тыс. внутренне перемещенных лиц постоянно проживающих на подконтрольной правительству территории, не включая тех, которые постоянно пересекают линию соприкосновения. Почти миллион украинцев каждого месяца пересекают линию соприкосновения. Это подчеркивает, что украинцы по обе стороны линии разграничения действительно чувствуют, что это - одна страна", - заявил Уокер.

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"Цифры являются впечатляющими. За последние 4 года более 200 тыс. людей на Востоке Украины ежедневно переживают по 47 обстрелов в день, 47 тыс. из них - дети. Это - дети, которые знают, что такое война, что такое ежедневные обстрелы. И этот опыт никуда не уйдет от них. Этим людям необходимо помочь, помощь этим людям критически необходимыма", - подчеркнул он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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