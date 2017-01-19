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За кілька годин в Італії сталося три потужних землетруси

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Три сильних землетруси за одну годину, всі більше 5 балів вразили центральну частину Італії з епіцентром між Аквіла і Рієті, що поблизу від Аматріче, поштовхи відчувалися аж у Римі, Флоренції і Неаполі. В Пескарі зазнав руйнувань готель Faringdon, в Аматріче рухнула дзвіниця Сент-Огастін, передає УНН з посиланням на La Republica.

Перший землетрус у 5,3 бали зафіксовано близько 10.25 (за місцевим часом) між Лаціо, Абруццо і Марке. Поштовхи відчувались у Римі, Флоренції, Неаполі і Емілії з епіцентром на глибині 10 км.

В 11.14 (за місцевим часом), другий поштовх з магнітудою близько 5,5, а через кілька хвилин, об 11.25 (за місцевим часом), новий стійкий тремор, з тим же епіцентром і втретє — о 14.33 (за місцевим часом).

Зону землетрусу вже засипало снігом.

Служби порятунку витягнули з-під завалів трьох загиблих у провінції Терамо, є поранені.

60-річний чоловік перебуває під лавиною, що зійшла в Ортолано (Аквіла).

Так, снігова лавина накрила готель Rigopiano біля підніжжя Гран Сассо (Пескара). В готелі перебувало 20 гостей. Рятувальні роботи призупинені з настанням темноти і відновляться назавтра.

“Погана погода очікується і завтра. В першу чергу докладемо зусилля для надання допомоги, ми працюємо не покладаючи рук,” розповів глава цивільного захисту, Фабріціо Курчо.

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