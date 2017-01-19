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За несколько часов в Италии произошло три мощных землетрясения

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 января. УНН. Три сильных землетрясения за один час, все больше 5 баллов поразили центральную часть Италии с эпицентром между Аквила и Риети, что поблизости от Аматриче, толчки ощущались только в Риме, Флоренции и Неаполе. В Пескаре потерпел разрушений отель Faringdon, в Аматриче рухнула колокольня Сент-Огастин, передает УНН со ссылкой на La Republica.

Первое землетрясение в 5,3 балла зафиксировано около 10.25 (по местному времени) между Лацио, Абруццо и Марке. Толчки ощущались в Риме, Флоренции, Неаполе и Эмилии с эпицентром на глубине 10 км.

В 11.14 (по местному времени), второй толчок с магнитудой около 5,5, а через несколько минут, в 11.25 (по местному времени), новый устойчивый тремор, с тем же эпицентром и в третий раз - в 14.33 (по местному времени).

Зону землетрясения уже засыпало снегом.

Службы спасения извлекли из-под завалов трех погибших в провинции Терамо, есть раненые.

60-летний мужчина находится под лавиной, сошедшей в Ортолани (Аквила).

Так, снежная лавина накрыла гостиницу Rigopiano у подножия Гран Сассо (Пескара). В отеле находились 20 гостей. Спасательные работы приостановлены с наступлением темноты и возобновятся завтра.

"Плохая погода ожидается и завтра. В первую очередь приложим усилия для оказания помощи, мы работаем не покладая рук", -рассказал глава гражданской защиты, Фабрицио Курчо.

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