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За кілька днів в Україні на ГКІ захворіло майже півсотні людей

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Протягом трьох днів - з 5 по 7 серпня включно - в Україні зареєстровано 39 випадків гострої кишкової інфекції (ГКІ). Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я МОЗ України, передає УНН.

Уточнюється, що 14 випадків ГКІ зафіксовано на Львівщині, ще 25 - на Житомирщині.

Встановлено, що випадки ГКІ пов'язані із вживанням страв домашнього та ресторанного приготування.

"У всіх вищевказаних випадках потерпілим у стаціонарних умовах проводиться повний комплекс клініко-лабораторних обстежень та медичної допомоги. Протиепідемічні заходи та епідрозслідування тривають, списки контактних осіб уточнюються", - повідомили у Центрі.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, неякісне харчування щороку забирає життя до півмільйона людей.

За словами Сергія Тригубенка, десять років тому в середньому фіксувалося близько 30-50 спалахів масових отруєнь на рік. Сьогодні ж ця цифра досягає значення у 200 випадків.

“Маємо збільшення мінімум у 4 рази. І ця статистика підтверджує, що обрана Україною модель адміністрування продуктового ринку просто не працює”, — сказав політик, зауваживши, що ситуація зміниться лише тоді, коли “запрацює принцип особистої відповідальності”

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