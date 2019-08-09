За несколько дней в Украине ОКИ заболело почти полсотни человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В течение трех дней - с 5 по 7 августа включительно - в Украине зарегистрировано 39 случаев острой кишечной инфекции (ОКИ). Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины, передает УНН.
Уточняется, что 14 случаев ОКИ зафиксировано во Львовской области, еще 25 - в Житомирской.
Установлено, что случаи ОКИ связаны с употреблением блюд домашнего и ресторанного приготовления.
"Во всех вышеуказанных случаях пострадавшим в стационарных условиях проводится полный комплекс клинико-лабораторных обследований и медицинской помощи. Противоэпидемические мероприятия и эпидрасследование продолжаются, списки контактных лиц уточняются", - сообщили в Центре.
Напомним, по данным ВОЗ, некачественное питание ежегодно уносит жизни до полумиллиона человек.
По словам Сергея Тригубенко, десять лет назад в среднем фиксировалось около 30-50 вспышек массовых отравлений в год. Сегодня же эта цифра достигает значения в 200 случаев.
"Есть увеличение минимум в 4 раза. И эта статистика подтверждает, что выбранная Украиной модель администрирования продуктового рынка просто не работает", - сказал политик, отметив, что ситуация изменится только тогда, когда "заработает принцип личной ответственности".