За годину звільнені з полону бойовиків прилетять до Харкова – Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. За годину вертольоти зі звільненими з полону бойовиків ОРДЛО прилетять в Харків, а звідти – на Київ. Про це під час зустрічі звільнених на Донбасі повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Зараз всі гелікоптерами будуть відправлені до Харкова. Годину льоту і через годину всі відправимось у Київ", - сказав Порошенко.
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Крім того, Порошенко зазначив, що зустрічати українських полонених прилетіли також представники партнерів України по нормандському формату – посол Франції та представник посольства Німеччини.
Нагадаємо, на Донбасі у два етапи відбувся обмін утримуваними особами між українською стороною і "ДНР" та "ЛНР".
За словами представника Президента у ВР Ірини Луценко, загалом звільнили 74 заручників. Зокрема, сторона "ЛНР" передала Україні 16 людей, "ДНР" передала 58 осіб. За непідтвердженими даними, в ОРДЛО відправилися 238 переданих українською стороною людей: 73 - в ОРЛО і 165 - в ОРДО. Раніше була домовленіть про передачу 306 людей, утім були зроблені певні корективи.