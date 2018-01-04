За фактом масового зараження гепатитом у Миколаєві відкрита кримінальна справа - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Слідчі органи проводять досудове розслідування за фактом масового зараження на гепатит А в Миколаєві. Про це УНН розповіли в прес-службі ГУНП України в Миколаївській області.
"Відомості за фактом масового зараження громадян на гепатит А внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 3 ст. 130 КК України "Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби" згідно санкції даної статті подібні діяння караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. Призначено низку експертиз, за результатами яких буде прийнято відповідне процесуальне рішення", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, у Миколаєві із 33 осіб, які потрапили до лікувальних закладів із підозрою на гепатит А, діагноз було підтверджено у 16 дорослих та однієї дитини.
"Наразі відомо про 33 особи, які потрапили до спеціалізованого лікувального закладу з підозрою на захворювання, з них у 16 — підтверджено діагноз гепатит А. Із шістьох дітей, що потрапили у дитячу лікарню з підозрою на захворювання, діагноз підтверджений лише в одного пацієнта", - зазначили в Миколаївській ОДА.