За фактом загибелі військового на Київщині розпочато кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі військовослужбовця в місті Васильків, тіло якого з вогнепальними пораненнями було знайдене напередодні. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу військової прокуратури.
"Військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України розпочато кримінальне провадження за фактом загибелі військовослужбовця військової частини в місті Васильків (ч.1 ст.115 КК України). Установлено, що 17 квітня близько 17.00 години у військовій частині знайдено без ознак життя тіло військовослужбовця із вогнепальним пораненням голови та тулуба", - йдеться у повідомленні.
На місце події виявлено та вилучено пістолет Макарова, 2 магазини до нього, 14 патронів, 2 кулі та гільзи, квитанції з ломбарду та передсмертну записку.
Тіло загиблого направлено на проведення судово-медичної експертизи.
Військовослужбовець обіймав посаду старшого техніка групи регламенту та ремонту електронної автоматики технічно-експлуатаційної частини авіаційної техніки військової частини.
Військова прокуратура Київського гарнізону проводить першочергові слідчі дії, після цього досудове розслідування відповідно до ст.216, ст.218 Кримінально-процесуального кодексу України буде передано до слідчих органів Нацполіції України, а процесуальне керівництво здійснюватиметься військовою прокуратурою.
Як повідомляв УНН 18 квітня, минулої доби в зоні АТО один український військовий отримав поранення.