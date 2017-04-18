По факту гибели военного в Киевской области начато уголовное производство

"Военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины начато уголовное производство по факту гибели военнослужащего воинской части в городе Васильков (ч.1 ст.115 УК Украины). Установлено, что 17 апреля около 17.00 в воинской части найдено без признаков жизни тело военнослужащего с огнестрельным ранением головы и туловища", - говорится в сообщении.

На место происшествия обнаружены и изъяты пистолет Макарова, 2 магазина к нему, 14 патронов, 2 пули и гильзы, квитанции из ломбарда и предсмертная записка.

Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Военнослужащий занимал должность старшего техника группы регламента и ремонта электронной автоматики техническо- эксплуатационной части авиационной техники воинской части.

Военная прокуратура Киевского гарнизона проводит первоочередные следственные действия, после этого досудебное расследование в соответствии с ст.216, ст.218 Уголовно-процессуального кодекса Украины будет передано в следственные органы Нацполиции Украины, а процессуальное руководство будет осуществляться военной прокуратурой.

Как сообщал УНН 18 апреля, за прошедшие сутки в зоне АТО один украинский военный получил ранения.