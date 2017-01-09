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За фактом вибуху квартири в Сумах відкрито кримінальне провадження

За фактом вибуху квартири в Сумах відкрито кримінальне провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Внаслідок вибуху квартири у Сумах постраждало чотири людини. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у прес-службі Національної поліції у Сумській області.

“За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 ККУ “Умисне знищення або пошкодження майна, ведеться досудове розслідування”, — повідомили у прес — службі.

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Також у поліції зазначили, що в результаті вибуху постраждало чотири людини.

“У результаті вибуху найбільше постраждав сам господар квартири. Він зараз знаходиться у реанімації з опіками. Ще за медичною допомогою звернулася його сусідка. Їй надана допомога без подальшої госпіталізації. І ще по двом людям з’ясовується інформація”, — додали у прес — службі.

Окрім того, у поліції розповіли, що у квартирі стався вибух газоповітряної суміші у однокімнатній квартирі.

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“Внаслідок вибуху газоповітряної суміші вигоріло близько 18 квадратних метрів. Зруйновані міжкімнатні перекриття, стіни і пошкоджена сусідня квартира. У двох квартирах навпроти пошкоджені двері. На даний момент, на місці пригоди, сумська міська влада вирішує питання розселення сусідів, помешкання яких постраждало”, — розповіли у прес — службі.

Як повідомляв УНН, сьогодні, у Сумах, у квартирі на першому поверсі в будинку 52 по проспекту Михайла Лушпи стався виток природного газу.

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