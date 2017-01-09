По факту взрыва квартиры в Сумах открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В результате взрыва квартиры в Сумах пострадали четыре человека. По данному факту открыто уголовное производство. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Сумской области.
"По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 УК "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, ведется досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе.
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Также в полиции отметили, что в результате взрыва пострадали четыре человека.
"В результате взрыва больше всего пострадал сам хозяин квартиры. Он сейчас находится в реанимации с ожогами. Еще за медицинской помощью обратилась его соседка. Ей оказана помощь без дальнейшей госпитализации. И еще по двум людям выясняется информация", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, в полиции рассказали, что в квартире произошел взрыв газовоздушной смеси в однокомнатной квартире.
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"В результате взрыва газовоздушной смеси выгорело около 18 квадратных метров. Разрушены межкомнатные перекрытия, стены и повреждена соседняя квартира. В двух квартирах напротив повреждены двери. На данный момент, на месте происшествия, сумская городская власть решает вопрос расселения соседей, квартиры которых пострадали", - рассказали в пресс-службе.
Как сообщал УНН, сегодня, в Сумах, в квартире на первом этаже в доме 52 по проспекту Михаила Лушпы произошла утечка природного газа.