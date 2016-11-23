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За фактом вибуху газу в каналізаційних мережах у Тернополі відкрили провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. За фактом вибуху газу під час проведення аварійних робіт в каналізаційних мережах на перехресті вулиць Чехова та Крушельницької правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції в Тернопільській області.

За фактом вибуху газу в каналізаційних мережах у Тернополі відкрили провадження

Поліцейські з’ясували, що ремонтники працювали над тим, аби розкопати місце витоку метану для подальших зварювальних робіт, а також, щоб газ не збирався в каналізаційних мережах.

Зі слів очевидців, через детонацію природного газу зірвало чотири каналізаційні люки. Вибух був такої сили, що кришки злітали на висоту людського зросту. Ще вісім люків змістилися.

Слідчі кваліфікували подію за ст.271 (порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства, установи, організації або громадянином — суб’єктом підприємницької діяльності, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії щодо осіб, які здійснювали ремонтні роботи, також перевіряється якість виконаних робіт.

Нагадаємо, внаслідок події постраждали двоє людей: 28-річний тернополянин госпіталізований до медичного закладу з термічними опіками стегна та правої нижньої кінцівки, а 38-річний житель обласного центру отримав забій нижніх кінцівок.

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