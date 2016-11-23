По факту взрыва газа в канализационных сетях в Тернополе открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. По факту взрыва газа во время проведения аварийных работ в канализационных сетях на перекрестке улиц Чехова и Крушельницкой правоохранители открыли уголовное производство. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции в Тернопольской области.
Полицейские выяснили, что ремонтники работали над тем, чтобы раскопать место утечки метана для дальнейших сварочных работ, а также, чтобы газ не собирался в канализационных сетях.
По словам очевидцев, из-за детонации природного газа сорвало четыре канализационных люка. Взрыв был такой силы, что крышки взлетали на высоту человеческого роста. Еще восемь люков сместились.
Следователи квалифицировали событие по ст.271 (нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов об охране труда должностным лицом предприятия, учреждения, организации или гражданином - субъектом предпринимательской деятельности, если это нарушение причинило вред здоровью потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжаются следственные действия в отношении лиц, осуществляющих ремонтные работы, также проверяется качество выполненных работ.
Напомним, в результате происшествия пострадали два человека: 28-летний житель Тернополя госпитализирован в медицинское учреждение с термическими ожогами бедра и правой нижней конечности, а 38-летний житель областного центра получил ушиб нижних конечностей.