По факту взрыва газа в канализационных сетях в Тернополе открыли производство

Полицейские выяснили, что ремонтники работали над тем, чтобы раскопать место утечки метана для дальнейших сварочных работ, а также, чтобы газ не собирался в канализационных сетях.

По словам очевидцев, из-за детонации природного газа сорвало четыре канализационных люка. Взрыв был такой силы, что крышки взлетали на высоту человеческого роста. Еще восемь люков сместились.

Следователи квалифицировали событие по ст.271 (нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов об охране труда должностным лицом предприятия, учреждения, организации или гражданином - субъектом предпринимательской деятельности, если это нарушение причинило вред здоровью потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия в отношении лиц, осуществляющих ремонтные работы, также проверяется качество выполненных работ.

Напомним, в результате происшествия пострадали два человека: 28-летний житель Тернополя госпитализирован в медицинское учреждение с термическими ожогами бедра и правой нижней конечности, а 38-летний житель областного центра получил ушиб нижних конечностей.