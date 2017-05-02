За фактом смерті курсанта у Хмельницькому розпочали досудове розслідування

Відомості про подію внесено до ЄРДР за статтею "вбивство".

"Для нас всіх в академії – це справжня трагедія, адже курсант був веселим, акуратним, щирим і користувався повагою в колективі. Жодних симптомів для депресії чи серйозних проблем за останній час за ним не було помічено. За період мого перебування на посаді ректора академії, це перший випадок, тому для мене, це особиста трагедія", – зазначив ректор академії генерал-майор Олег Шинкарук.

Як повідомили кореспонденту УНН у Академії, 17-річний парубок повісився на тенісній сітці. Хлопець родом із Херсонщини. 9 травня йому мало б виповнитись 18 років.

Нагадаємо, курсанта першого курсу НАДПСУ ім.Б.Хмельницького знайшов повішеним у спортзалі казарми днювальний близько 12:00.