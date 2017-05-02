По факту смерти курсанта в Хмельницком начали досудебное расследование
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 2 мая. УНН. Расследование смерти курсанта 1-го курса НАГПСУ в Хмельницком проводит военная прокуратура. По факту смерти курсанта-пограничника в Хмельницком начали досудебное расследование, сообщили корреспонденту УНН в НАГПСУ Б.Хмельницкого.
Сведения о событии внесены в ЕРДР по статье "убийство".
"Для нас всех в академии - это настоящая трагедия, ведь курсант был веселым, аккуратным, искренним и пользовался уважением в коллективе. Никаких симптомов для депрессии или серьезных проблем в последнее время за ним не было замечено. За период моего пребывания в должности ректора академии, это первый случай, поэтому для меня это личная трагедия", - отметил ректор академии генерал-майор Олег Шинкарук.
Как сообщили корреспонденту УНН в Академии, 17-летний парень повесился на теннисной сетке. Парень родом из Херсона. 9 мая ему должно было исполниться 18 лет.
Напомним, курсанта первого курса НАГПСУ Б.Хмельницкого нашел повешенным в спортзале казармы дневальный около 12:00.