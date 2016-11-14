За фактом смертельної ДТП у Харкові відкрили кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. За фактом загибелі співробітника “КОРДу” в дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася у Харкові, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у прес-службі.
Прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людей (ч. 3 ст. 286 КК України).
Нагадаємо, ДТП у Харкові сталася сьогодні вночі близько 00:30 на перехресті вулиць Академіка Павлова та Тимурівців. Внаслідок аварії дві особи загинули та двоє доставлені до лікарні. Серед загиблих виявився співробітник “КОРД”.