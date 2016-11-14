По факту смертельного ДТП в Харькове открыли уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. По факту гибели сотрудника "КОРДа" в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Харькове, правоохранители открыли уголовное производство. Об этом УНН сообщили в пресс-службе.
Прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее гибель людей (ч. 3 ст. 286 УК Украины).
Напомним, ДТП в Харькове произошло сегодня ночью около 00:30 на перекрестке улиц Академика Павлова и Тимуровцев. В результате аварии два человека погибли и двое доставлены в больницу. Среди погибших оказался сотрудник "КОРД".