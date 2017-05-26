За фактом розтрати 185 млн посадовцями "Укрзалізниці" відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. За фактом завищення службовцями "Укрзалізниці" цін на рухомий склад на 185 мільйонів гривень відкрито кримінального провадження. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
Правоохоронці встановили, що рішенням Правління ПАТ “Укрзалізниця” на 2017 рік передбачено придбання 5890 вантажних піввагонів на загальну суму 4,8 мільярда гривень без урахування ПДВ. Вартість закупівлі одного піввагона на основі дослідження ринку та фактичного замовлення для січня 2017 року визначалася на рівні від 780 до 800 тисяч гривень без ПДВ.
Однак на початку квітня службові особи ПАТ “УЗ” за відсутності погодження всіх членів Експертної комісії, яка була створена з метою визначення вартості вказаних вагонів, підписали протокол погодження ціни піввагону, завищеної приблизно на 76 тисяч гривень кожен. Відтак ціна усієї оголошеної партії (2465 піввагонів) була завищена на 185 мільйонів гривень.
Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчими ця подія кваліфікована за ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, екс-керівника Вінницького дежпідприємства арештували за розтрату трьох мільйонів.