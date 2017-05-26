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По факту растраты 185 млн должностными лицами "Укрзализныци" открыли производство

Киев • УНН

 • 13182 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. По факту завышения служащими "Укрзализныци" цен на подвижной состав на 185 млн гривен открыто уголовного производства. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По факту растраты 185 млн должностными лицами "Укрзализныци" открыли производство

Правоохранители установили, что решением Правления ПАО "Укрзализныця" на 2017 год предусмотрено приобретение 5890 грузовых полувагонов на общую сумму 4,8 миллиарда гривен без учета НДС. Стоимость закупки одного полувагона на основе исследования рынка и фактического заказа для января 2017 определялась на уровне от 780 до 800 тыс. гривен без НДС.

Однако в начале апреля должностные лица ОАО "УЗ" при отсутствии согласования всех членов Экспертной комиссии, которая была создана с целью определения стоимости указанных вагонов, подписали протокол согласования цены полувагона, завышенной примерно на 76 тыс. гривен каждый. Поэтому цена всей объявленной партии (2465 полувагонов) была завышена на 185 млн гривен.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований. Следователями это событие квалифицирована по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, экс-руководителя Винницкого госпредприятия арестовали за растрату трех миллионов.

Украинские Национальные Новости

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