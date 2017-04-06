За фактом пожежі на житомирському сміттєзвалищі відкрито провадження

“Біля 19:30 3 квітня до служби „102“ надійшло повідомлення за фактом загоряння міського сміттєзвалища. 4 квітня о 21:50 надійшли до житомирського відділу поліції матеріали від ДСНС області, відповідно до яких, ймовірною причиною пожежі був підпал. Цього ж дня за фактом підпалу міського сміттєзвалища відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення майна, вчинене шляхом підпалу)”, — повідомив В.Печененко.

Внаслідок пожежі 3 квітня вигоріло близько 20 соток сміття.

Житомирський полігон побутових відходів був зданий у експлуатацію у 50-х роках минулого століття і наразі там захоронено 13 мільйонів 300 тисяч кубометрів сміття.