За фактом пожежі на житомирському сміттєзвалищі відкрито провадження
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 6 квітня. УНН. Кримінальне провадження відкрили за фактом пожежі на Житомирському полігоні твердих побутових відходів. Про це під час сесії обласної ради повідомив керівник ГУНП у Житомирській області В’ячеслав Печененко, передає кореспондент УНН.
“Біля 19:30 3 квітня до служби „102“ надійшло повідомлення за фактом загоряння міського сміттєзвалища. 4 квітня о 21:50 надійшли до житомирського відділу поліції матеріали від ДСНС області, відповідно до яких, ймовірною причиною пожежі був підпал. Цього ж дня за фактом підпалу міського сміттєзвалища відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення майна, вчинене шляхом підпалу)”, — повідомив В.Печененко.
Внаслідок пожежі 3 квітня вигоріло близько 20 соток сміття.
Житомирський полігон побутових відходів був зданий у експлуатацію у 50-х роках минулого століття і наразі там захоронено 13 мільйонів 300 тисяч кубометрів сміття.