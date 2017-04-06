По факту пожара на житомирской свалке открыто уголовное производство

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 26952 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101129 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116564 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175337 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128410 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123907 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116603 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106429 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107474 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103890 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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По факту пожара на житомирской свалке открыто уголовное производство

По факту пожара на житомирской свалке открыто уголовное производство

Киев  •  УНН

 • 10330 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 6 апреля. УНН. Уголовное производство открыли по факту пожара на Житомирском полигоне твердых бытовых отходов. Об этом во время сессии областного совета сообщил руководитель ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко, передает корреспондент УНН.

“В 19:30 3 апреля в службу „102“ поступило сообщение по факту возгорания городской свалки. 4 апреля в 21:50 поступили в житомирский отдел полиции материалы от ГСЧС области, согласно которым, вероятной причиной пожара был поджог. В этот же день по факту поджога городской свалки открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога)”, — сообщил В.Печененко.

В результате пожара 3 апреля выгорело около 20 соток мусора.

Житомирский полигон бытовых отходов был сдан в эксплуатацию в 50-х годах прошлого века и сейчас там захоронено 13 млн 300 тыс. кубометров мусора.

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