По факту пожара на житомирской свалке открыто уголовное производство

“В 19:30 3 апреля в службу „102“ поступило сообщение по факту возгорания городской свалки. 4 апреля в 21:50 поступили в житомирский отдел полиции материалы от ГСЧС области, согласно которым, вероятной причиной пожара был поджог. В этот же день по факту поджога городской свалки открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога)”, — сообщил В.Печененко.

В результате пожара 3 апреля выгорело около 20 соток мусора.

Житомирский полигон бытовых отходов был сдан в эксплуатацию в 50-х годах прошлого века и сейчас там захоронено 13 млн 300 тыс. кубометров мусора.