За фактом поранення поліцейського в Москві порушено кримінальну справу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Слідчі СК РФ кваліфікували поранення співробітника поліції під час акції в центрі Москви як посягання на життя співробітника правоохоронних органів, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 317 КК РФ („Посягання на життя співробітника правоохоронних органів“)”, — повідомила представник Головного слідчого управління СК РФ по Москві Юлія Іванова.
Також у повідомленнні уточнюється, що 33-річний поліцейський здійснював охорону громадського порядку в центрі Москви.
“Невідомі особи умисно завдали йому множинні удари невстановленими предметами в область голови”, — повідомила Ю.Іванова.
У важкому стані співробітник поліції доставлений до столичної лікарні.
Як повідомляв УНН, співробітник поліції постраждав під час акції проти корупції в центрі Москви.