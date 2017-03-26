По факту ранения полицейского в Москве возбуждено уголовное дело
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Следователи СК РФ квалифицировали ранение сотрудника полиции во время акции в центре Москвы как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ( "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов") ", - сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
Также в сообщении уточняется, что 33-летний полицейский осуществлял охрану общественного порядка в центре Москвы.
"Неизвестные лица умышленно нанесли ему множественные удары неустановленными предметами в область головы", - сообщила Ю.Иванова.
В тяжелом состоянии сотрудник полиции доставлен в столичную больницу.
Как сообщал УНН, сотрудник полиции пострадал во время акции против коррупции в центре Москвы.