По факту ранения полицейского в Москве возбуждено уголовное дело

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ( "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов") ", - сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Также в сообщении уточняется, что 33-летний полицейский осуществлял охрану общественного порядка в центре Москвы.

"Неизвестные лица умышленно нанесли ему множественные удары неустановленными предметами в область головы", - сообщила Ю.Иванова.

В тяжелом состоянии сотрудник полиции доставлен в столичную больницу.

Как сообщал УНН, сотрудник полиции пострадал во время акции против коррупции в центре Москвы.