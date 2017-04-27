За фактом перейменування вулиць в Одесі розпочато провадження

Так, у прийнятому рішенні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.436-1 КК України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

Наразі досудове розслідування доручено СУ ГУНП в Одеській області.

Нагадаємо, 26 квітня Одеська міська рада затвердила список одеських вулиць, перейменованих в рамках декомунізації.

Йдеться про список вулиць, який двічі виносили на громадські слухання, але обидва рази слухання зривали активісти. Цей перелік, то така собі відповідь на розпорядження М.Саакашвілі про перейменування вулиць, підписаного в травні 2016-го року.