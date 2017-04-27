По факту переименования улиц в Одессе начато производство

Так, в принятом решении усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Сейчас досудебное расследование поручено СУ ГУНП в Одесской области.

Напомним, 26 апреля Одесский городской совет утвердил список одесских улиц, переименованных в рамках декоммунизации.

Речь идет о списке улиц, дважды выносившемся на общественные слушания, но оба раза слушания срывали активисты. Этот перечень, это такой себе ответ на распоряжение М.Саакашвили о переименовании улиц, подписанное в мае 2016 года.