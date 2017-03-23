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За фактом отруєння дітей на Закарпатті відкрили кримінальне провадження

За фактом отруєння дітей на Закарпатті відкрили кримінальне провадження

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 23 березня. УНН. За фактом отруєння 13 школярів та вчительки у школі в Хустському районі поліція відкрила кримінальне провадження, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області, передає УНН.

“Слідчі Хустського відділу поліції розпочали кримінальне провадження. Дану подію кваліфікують за ч.1 ст.325 Кримінального кодексу України, тобто порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням”, — йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Наразі поліцейські проводять огляди в приміщеннях школи, в якій навчалися потерпілі, спілкуються з госпіталізованими дітьми, їхніми батьками і педагогами.

У ході досудового розслідування будуть встановлені всі обставини ситуації, що склалася та встановлюватимуться винні, яким згідно санкції статті загрожує штраф, арешт до шести місяців, або ж позбавлення волі строком до трьох років.

Як раніше повідомляв УНН, протягом 22-23 березня у Хустську районну лікарню були доставлені 13 школярів та вагітна вчителька із загальноосвітньої школи с. Нижнє Селище з попереднім діагнозом “гастроентероколіт”.

Нагадаємо, у Держпродспоживслужбі констатували збільшення випадків харчових отруєнь серед українців.

За словами нардепа С.Тригубенка, причина збільшення випадків харчових отруєнь у різних регіонах України полягає у відсутності державного та ефективного контролю за якістю продуктів харчування на всіх рівнях.

Українські Національні Новини

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