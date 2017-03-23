По факту отравления детей в Закарпатской области открыли уголовное производство

"Следователи Хустского отдела полиции начали уголовное производство. Данное событие квалифицируется по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Сейчас полицейские проводят осмотры в помещениях школы, в которой учились потерпевшие, общаются с госпитализированными детьми, их родителями и педагогами.

В ходе досудебного расследования будут установлены все обстоятельства сложившейся ситуации и устанавливаться виновные, которым согласно санкцие статьи грозит штраф, арест до шести месяцев, или лишение свободы сроком до трех лет.

Как ранее сообщал УНН, в течение 22-23 марта в Хустскую районную больницу были доставлены 13 школьников и беременная учительница из общеобразовательной школы с. Нижнее Селище с предварительным диагнозом "гастроэнтероколит".

Напомним, в Госпродпотребслужбе констатировали увеличение случаев пищевых отравлений среди украинцев.

По словам нардепа С.Тригубенко, причина увеличения случаев пищевых отравлений в различных регионах Украины заключается в отсутствии государственного и эффективного контроля за качеством продуктов питания на всех уровнях.