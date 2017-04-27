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За фактом масштабної ДТП у Калуші відкрито кримінальне провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Прикарпатська поліція з'ясовує обставини ДТП, внаслідок якої постраждали 7 пасажирів мінівена. Правоохоронці встановлюють, чому водій автомобіля "Пежо Експерт" який здійснював перевезення людей, не впорався з керуванням автівкою, що призвело до аварії та травмування пасажирів. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу управління поліції Івано-Франківської області.

За фактом масштабної ДТП у Калуші відкрито кримінальне провадження

"Працівники поліції вивчають усі обставини та встановлюють причину скоєння ДТП з потерпілими — за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. В його рамках поліцейські, зокрема, перевіряють технічний стан автомобіля та стан здоров’я водія на момент вчинення аварії", - йдеться у повідомленні.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 26 квітня, близько дев’ятої годині на вулиці Ковжуна міста Калуша. Як наразі встановлено, 76-річний місцевий мешканець, керуючи мінівеном, призупинився на підйомі вулиці, щоб об’їхати перешкоду зліва. Після цього автомобіль почав самовільно рухатися заднім ходом, з’їхав з проїжджої частини дороги та зіткнувся з кутом будинку.

З травмами, отриманими внаслідок ДТП 3 пасажирів госпіталізовано до лікувальних установ райцентру. У 64-річної жительки Калуша діагностовано перелом руки, 32-річний калушанин зазнав перелому поперекового хребця, а 70-річна калушанка — закритої черепно-мозкової травми. Ще 4 пасажири перебуватимуть на амбулаторному лікуванні.

Як повідомляв УНН 26 квітня, вантажівка з хімрідиною перекинулася в Дніпрі.

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