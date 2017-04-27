По факту крупного ДТП в Калуше открыто уголовное производство

"Работники полиции изучают все обстоятельства и устанавливают причину совершения ДТП с пострадавшими - по данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины. В его рамках полицейские, в частности, проверяют техническое состояние автомобиля и состояние здоровья водителя на момент совершение аварии", - говорится в сообщении.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 апреля, около 9 часов на улице Ковжуна города Калуша. Как теперь установлено, 76-летний местный житель, управляя минивэном, приостановился на подъеме улицы, чтобы объехать препятствие слева. После этого автомобиль начал самовольно двигаться задним ходом, съехал с проезжей части дороги и столкнулся с углом дома.



С травмами, полученными в результате ДТП 3 пассажира госпитализированы в лечебные учреждения райцентра. У 64-летней жительницы Калуша диагностирован перелом руки, 32-летний калушанин получил перелом поясничного позвонка, а 70-летняя калушанка - закрытой черепно-мозговой травмы. Еще 4 пассажира будут находиться на амбулаторном лечении.

Как сообщал УНН 26 апреля, грузовик с химическим веществом перевернулся в Днепре.