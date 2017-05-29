За фактом хабарництва високопосадовців м.Чоп розпочато кримінальне провадження
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 29 травня. УНН. За фактом вимагання і отримання хабаря чиновниками Чопської міської ради на чолі з мером прокуратурою Закарпатської області розпочато кримінальне провадження. Про це УНН повідомила речниця прокуратури Закарпатської області Вікторія Попович.
“Кримінальне провадження відкрито за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України”, — поінформувала В.Попович.
За одержання хабаря в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
У справі про отримання неправомірної вигоду у сумі 4 тисяч доларів США фігурують міський голова Чопа, депутати та начальники відділів міської ради.
Як раніше повідомляв УНН, сьогодні ввечері, 29 травня, на Закарпатті затримали групу хабарників з числа високопосадовців одного із міст, які вимагали від підприємця 4 тисячі доларів США.