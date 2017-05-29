По факту взяточничества чиновников г.Чоп начато уголовное производство
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 29 мая. УНН. По факту вымогательства и получения взятки чиновниками Чопской городского совета во главе с мэром прокуратурой Закарпатской области начато уголовное производство. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович.
“Уголовное производство открыто по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины”, — проинформировала В.Попович.
Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
В деле о получении неправомерной выгоды в сумме 4 тысяч долларов США фигурируют мэр Чопа, депутаты и начальники отделов городского совета.
Как ранее сообщал УНН, сегодня вечером, 29 мая, на Закарпатье задержали группу взяточников из числа должностных лиц одного из городов, которые требовали от предпринимателя 4000 долларов США.