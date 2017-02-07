За фактом ДТП із рейсовим автобусом на Закарпатті поліція відкрила кримінальне провадження
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 7 лютого. УНН. За фактом ДТП, внаслідок якої рейсовий автобус із пасажирами впав в урвище над річкою, закарпатською поліцією відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Закарпатській області.
Йдеться про ДТП, яка сталася сьогодні, 7 лютого, поблизу села Кваси Рахівського району.
За інформацією поліції, у транспортного засобу пошкодилася ресора, і водій втратив керування, внаслідок чого з’їхав з дороги і ледь не впав у провалля. Автобус винесло та викинуло в 100-метрову ущелину над річкою. Від серйозних травм людей врятувало дерево, в гіллі якого застряг транспортний засіб. У салоні знаходилося 15 пасажирів, двоє з яких – неповнолітні, усіх їх було госпіталізовано та доставлено в районну лікарню. Ніхто із постраждалих не отримав серйозних травм.
Правоохоронці з’ясовують всі обставини ДТП.
Як раніше повідомляв УНН, автобус із пасажирами зірвався із 15-метрового урвища на Закарпатті.