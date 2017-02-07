По факту ДТП с рейсовым автобусом в Закарпатской области полиция открыла уголовное производство

Речь идет о ДТП, которое произошло сегодня, 7 февраля, вблизи села Квасы Раховского района.

По информации полиции, у транспортного средства повредилась рессора, и водитель потерял управление, в результате чего съехал с дороги и едва не упал в пропасть. Автобус вынесло и выбросило в 100-метровое ущелье над рекой. От серьезных травм людей спасло дерево, в ветвях которого застряло транспортное средство. В салоне находилось 15 пассажиров, двое из которых - несовершеннолетние, все они были госпитализированы и доставлены в районную больницу. Никто из пострадавших не получил серьезных травм.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Как ранее сообщал УНН, автобус с пассажирами сорвался с 15-метрового обрыва в Закарпатской области.