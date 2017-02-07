По факту ДТП с рейсовым автобусом в Закарпатской области полиция открыла уголовное производство
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 7 февраля. УНН. По факту ДТП, в результате которого рейсовый автобус с пассажирами сорвался с обрыва, закарпатской полицией открыто уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации ГУ НП в Закарпатской области.
Речь идет о ДТП, которое произошло сегодня, 7 февраля, вблизи села Квасы Раховского района.
По информации полиции, у транспортного средства повредилась рессора, и водитель потерял управление, в результате чего съехал с дороги и едва не упал в пропасть. Автобус вынесло и выбросило в 100-метровое ущелье над рекой. От серьезных травм людей спасло дерево, в ветвях которого застряло транспортное средство. В салоне находилось 15 пассажиров, двое из которых - несовершеннолетние, все они были госпитализированы и доставлены в районную больницу. Никто из пострадавших не получил серьезных травм.
Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.
Как ранее сообщал УНН, автобус с пассажирами сорвался с 15-метрового обрыва в Закарпатской области.