За фактом бійки п’яних неповнолітніх у супермаркеті Києва поліція відкрила справу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом травмування співробітника патрульної поліції під час бійки в одному з супермаркетів Святошинського району Києва за участю неповнолітніх напідпитку та охоронця закладу, передає УНН з посиланням на повідомлення відділу комунікації поліції Києва.
Як повідомили у відділі комунікацій, вчора до чергової частини Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про бійку у супермаркеті. На місце події прибули екіпажі патрульної поліції.
Поліцейські, зазначається, з’ясували, що охоронець магазину зробив неповнолітнім відвідувачам зауваження за неправомірну поведінку. У результаті виник конфлікт, який переріс у бійку.
Правопорушників, розповіли у поліції, доставили до Святошинського управління поліції. На трьох молодиків склали адміністративні протоколи за ч.1 ст.178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Крім того, наголосили у відомстві, за фактом травмування поліцейського розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.
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