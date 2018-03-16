По факту драки пьяных несовершеннолетних в супермаркете Киева полиция открыла дело
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Полиция начала уголовное производство по факту травмирования сотрудника патрульной полиции во время драки в одном из супермаркетов Святошинского района Киева с участием несовершеннолетних навеселе и охранника заведения, передает УНН со ссылкой на сообщение отдела коммуникации полиции Киева.
Как сообщили в отделе коммуникаций, вчера в дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение о драке в супермаркете. На место происшествия прибыли экипажи патрульной полиции.
Полицейские, как отмечается, выяснили, что охранник магазина сделал несовершеннолетним посетителям замечания о неправомерном поведении. В результате возник конфликт, который перерос в драку.
Правонарушителей, рассказали в полиции, доставили в Святошинское управление полиции. На трех молодых составили административные протоколы по ч.1 ст.178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Кроме того, отметили в ведомстве, по факту травмирования полицейского начато уголовное производство по ч.1 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
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