По факту драки пьяных несовершеннолетних в супермаркете Киева полиция открыла дело

КИЕВ. 16 марта. УНН. Полиция начала уголовное производство по факту травмирования сотрудника патрульной полиции во время драки в одном из супермаркетов Святошинского района Киева с участием несовершеннолетних навеселе и охранника заведения, передает УНН со ссылкой на сообщение отдела коммуникации полиции Киева.