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По факту драки пьяных несовершеннолетних в супермаркете Киева полиция открыла дело

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Полиция начала уголовное производство по факту травмирования сотрудника патрульной полиции во время драки в одном из супермаркетов Святошинского района Киева с участием несовершеннолетних навеселе и охранника заведения, передает УНН со ссылкой на сообщение отдела коммуникации полиции Киева.

Как сообщили в отделе коммуникаций, вчера в дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение о драке в супермаркете. На место происшествия прибыли экипажи патрульной полиции.

Полицейские, как отмечается, выяснили, что охранник магазина сделал несовершеннолетним посетителям замечания о неправомерном поведении. В результате возник конфликт, который перерос в драку.

Правонарушителей, рассказали в полиции, доставили в Святошинское управление полиции. На трех молодых составили административные протоколы по ч.1 ст.178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, отметили в ведомстве, по факту травмирования полицейского начато уголовное производство по ч.1 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, в Киеве в ресторане быстрого питания сегодня нашли тело мужчины с перерезанным горлом.

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