За фактами обстрілів в Авдіївці відкрили більше 50 проваджень - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Понад 50 кримінальних проваджень за фактами обстрілів бойовиків в Авдіївці відкрили правоохоронці за чотири доби. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.
“Найголовніше — що правопорядок збережено, немає фактів мародерств. 1 лютого до колл-центру „102“ від жителів Авдіївки надійшло 16 звернень, 9 з них стосувалися наслідків обстрілів бойовиків. Багато було звернень інформаційного характеру, в тому числі питання, пов’язані з наданням гуманітарної допомоги”, — сказано у повідомленні.
Як повідомили у поліції, правоохоронці розділилися на 3 групи, їздили по всьому місту.
“Дуже сильно зруйновані будинки, є поранені, вбиті. Оглядали руйнування, опитували потерпілих та надавали допомогу, підвозили людей до тих місць, де проходить евакуація”, — розповіла слідчий Авдіївського відділення поліції Наталя Процик.
За словами заступника начальника відділу ювенальної превенції обласного главку Костянтина Ликова, у місті наразі живе 1962 дитини, з них 58 — діти, які перебувають під опікою. Вдалося організувати виїзд 77 дітей, вони були евакуйовані до Святогір’я, у Покровськ та в селище Урзуф.
“Зараз ця робота триває. Всіх дітей-сиріт та дітей, які проживають у родинах, що опинилися у складних життєвих обставинах, нам вдалося обійти, від кожного ми прийняли заяви про можливості виїзду. Наразі розглядається питання про відкриття однієї школи, яка працюватиме на електрогенераторі. Якщо завтра це вдасться — буде відновлений навчальний процес, діти зможуть вчитися, — повідомив К.Ликов.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
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