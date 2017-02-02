По фактам обстрелов в Авдеевке открыли более 50 производств - полиция

"Самое главное - что правопорядок сохранен, нет фактов мародерства. 1 февраля на номер колл-центра "102" от жителей Авдеевки поступило 16 обращений, 9 из них касались последствий обстрелов боевиков. Много было обращений информационного характера, в том числе вопросы, связанные с предоставлением гуманитарной помощи", - сказано в сообщении.

Как сообщили в полиции, правоохранители разделились на 3 группы, ездили по всему городу.

"Очень сильно разрушены дома, есть раненые, убитые. Осматривали разрушения, опрашивали пострадавших и оказывали помощь, подвозили людей к тем местам, где проходит эвакуация", - рассказала следователь Авдеевского отделения полиции Наталья Процик.

По словам заместителя начальника отдела ювенальной превенции областного главка Константина Лыкова, в городе сейчас живет 1962 ребенка, из них 58 - дети, находящиеся под опекой. Удалось организовать выезд 77 детей, они были эвакуированы в Святогорье, в Покровск и в поселок Урзуф.

"Сейчас эта работа продолжается. Всех детей-сирот и детей, проживающих в семьях, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, нам удалось обойти, от каждого мы приняли заявления о возможности выезда. Сейчас рассматривается вопрос об открытии одной школы, которая будет работать на электрогенераторе. Если завтра это удастся - будет восстановлен учебный процесс, дети смогут учиться", - сообщил К.Лыков.

Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации вызвало беспокойство в ЕС, США, Великобритании, Канаде, СЕ, ПАСЕ, НАТО. Состоялось экстренное заседание совета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все военные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.

Российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке.

Бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке 1 февраля, однако впоследствии электромонтажников обстреляли.

Полиция сообщила об одном погибшем и семи раненых с начала обострения в Авдеевке.