За два роки Міноборони отримало 16 майнових комплексів для розміщення військових частин

"Загалом протягом 2015-2017 років розроблено та прийнято Урядом 17 розпоряджень Кабінету Міністрів України, згідно з якими до сфери управління Міністерства оборони України передано 16 майнових комплексів - це 270 будівель та споруд", - сказав Галушко.

За його словами, у цьому році розроблено та прийнято Урядом 2 розпорядження Кабінету Міністрів України, що дало змогу прийняти до сфери управління Міноборони 46 будівель і споруд.

Галушко зазначив, що на погодженні в центральних органах виконавчої влади знаходяться 4 проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо передачі до сфери управління Міноборони фондів в Одеській, Донецькій та Львівській областях.

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Одночасно опрацьовуються проекти спільних наказів щодо приймання-передачі 2 майнових комплексів в Донецькій та Одеській областях.

Крім цього, триває робота щодо погодження з власниками нерухомого майна можливості передачі до сфери управління Міністерства оборони України фондів в Донецькій, Запорізькій та Сумській областях. А також видано 2 спільних накази Міністерства оборони України та органів уповноважених управляти державним майном, відповідно до яких до сфери управління Міноборони прийнято фонди в Донецькій та Волинській областях.

"Загалом, на різних етапах опрацювання, ведеться робота з державними та місцевими органами виконавчої влади щодо передачі 23 майнових комплексів для розміщення військових частин та підрозділів Збройних Сил України", - зазначив Галушко.