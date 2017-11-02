За два года Минобороны получило 16 имущественных комплексов для размещения воинских частей

"Всего в течение 2015-2017 годов разработаны и приняты Правительством 17 распоряжений Кабинета Министров Украины, согласно которым к сфере управления Министерства обороны Украины передано 16 имущественных комплексов - это 270 зданий и сооружений", - сказал Галушко.

По его словам, в этом году разработано и принято Правительством 2 распоряжения Кабинета Министров Украины, что позволило принять к сфере управления Минобороны 46 зданий и сооружений.

Галушко отметил, что на согласовании в центральных органах исполнительной власти находятся 4 проекта распоряжений Кабинета Министров Украины о передаче в сферу управления Минобороны фондов в Одесской, Донецкой и Львовской областях.

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Одновременно прорабатываются проекты совместных приказов о приеме-передаче 2 имущественных комплексов в Донецкой и Одесской областях.

Кроме этого, продолжается работа по согласованию с владельцами недвижимого имущества возможности передачи в сферу управления Министерства обороны Украины фондов в Донецкой, Запорожской и Сумской областях. А также выдано 2 спальных приказа Министерства обороны Украины и органов уполномоченных управлять государственным имуществом, в соответствии с которыми к сфере управления Минобороны принято фонды в Донецкой и Волынской областях.

"В целом, на разных этапах обработки, ведется работа с государственными и местными органами исполнительной власти о передаче 23 имущественных комплексов для размещения воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины", - отметил Галушко.