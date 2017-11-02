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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 9869 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 70974 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 136142 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109634 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111829 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109435 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101918 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 102957 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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За два года Минобороны получило 16 имущественных комплексов для размещения воинских частей

За два года Минобороны получило 16 имущественных комплексов для размещения воинских частей

Киев  •  УНН

 • 8405 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В течение 2015-2017 годов Министерство обороны Украины получило от государства 16 имущественных комплексов для размещения воинских частей и подразделений Вооруженных сил. Об этом сегодня во время брифинга в Киеве рассказал начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины полковник Олег Галушко, передает УНН.

"Всего в течение 2015-2017 годов разработаны и приняты Правительством 17 распоряжений Кабинета Министров Украины, согласно которым к сфере управления Министерства обороны Украины передано 16 имущественных комплексов - это 270 зданий и сооружений", - сказал Галушко.

По его словам, в этом году разработано и принято Правительством 2 распоряжения Кабинета Министров Украины, что позволило принять к сфере управления Минобороны 46 зданий и сооружений.

Галушко отметил, что на согласовании в центральных органах исполнительной власти находятся 4 проекта распоряжений Кабинета Министров Украины о передаче в сферу управления Минобороны фондов в Одесской, Донецкой и Львовской областях.

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Одновременно прорабатываются проекты совместных приказов о приеме-передаче 2 имущественных комплексов в Донецкой и Одесской областях.

Кроме этого, продолжается работа по согласованию с владельцами недвижимого имущества возможности передачи в сферу управления Министерства обороны Украины фондов в Донецкой, Запорожской и Сумской областях. А также выдано 2 спальных приказа Министерства обороны Украины и органов уполномоченных управлять государственным имуществом, в соответствии с которыми к сфере управления Минобороны принято фонды в Донецкой и Волынской областях.

"В целом, на разных этапах обработки, ведется работа с государственными и местными органами исполнительной власти о передаче 23 имущественных комплексов для размещения воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины", - отметил Галушко.

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