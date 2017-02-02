За два роки доходи місцевих бюджетів зросли на 49% — Г.Зубко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. З 2015 року завдяки реформі децентралізації доходи місцевих бюджетів в Україні зросли на 49%. Про це на засіданні Ради Європи повідомив віце-премєр-міністр України Генадій Зубко, передає кореспондент УНН.
“За два роки, з 2015, після того, як був прийнятий план по стратегії, впровадженні реформи децентралізації по Україні 2015-2017 року ми добилися дуже вагомих результатів. В першу чергу, це зростання доходів місцевих бюджетів, а також передача повноважень до місцевих громад, які сьогодні мають можливість впроваджувати стратегії розвитку... За два роки на 49 відсотків зросли доходи місцевих бюджетів... Я можу навести прості приклади, це зростання від 65 млрд грн до 148 — за два роки”, — зазначив Г.Зубко.
Також він додав, що за два роки в Україні було створено 366 нових громад, які мають всі повноваження, відповідальність і які несуть можливості надання якості послуг.
Нагадаємо, 1 січня кабінет міністрів України прогнозував зростання місцевих бюджетів у 2017 році від децентралізації на 25%.