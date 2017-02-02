За два года доходы местных бюджетов выросли на 49% - Г.Зубко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. С 2015 года благодаря реформе децентрализации доходы местных бюджетов в Украине выросли на 49%. Об этом на заседании Совета Европы сообщил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко, передает корреспондент УНН.
"За два года, с 2015, после того, как был принят план по стратегии, внедрении реформы децентрализации по Украине 2015-2017 года мы добились очень весомых результатов. В первую очередь, это рост доходов местных бюджетов, а также передача полномочий местных общин, которые сегодня имеют возможность внедрять стратегии развития... За два года на 49 процентов выросли доходы местных бюджетов... Я могу привести простые примеры, это рост от 65 млрд грн до 148 - за два года", - отметил Г.Зубко.
Также он добавил, что за два года в Украине было создано 366 новых общин, которые имеют все полномочия, ответственность и которые несут возможности предоставления качества услуг.
Напомним, 1 января кабинет министров Украины прогнозировал рост местных бюджетов в 2017 году от децентрализации на 25%.