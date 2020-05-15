За два місяці було викрито понад 200 правопорушень, вчинених організованою наркозлочинністю - Венедіктова

"Викрито 206 кримінальних правопорушень, вчинених організованою наркозлочинністю. У підозрюваних вилучено 609 кг наркотичних засобів", - сказала Венедіктова.

Вона нагадала, що було ліквідовано потужну нарколабораторію в місті Чернігові, де злочинці виготовляли до 25 кг психотропних речовин щотижня. Загальна вага вилучених наркотиків становить понад 2 тонни, вартістю близько 110 млн гривень.

"Усім співучасникам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі від 750 тис. гривень до понад 1 млн гривень кожному", - розповіла Венедіктова.

За її словами, правоохоронцями Львівщини припинено діяльність злочинної організації у складі 19 осіб, яка виготовляла у 4 нарколабораторіях та збувала на території 106 населених пунктів України особливо небезпечну наркотичну речовину. Орієнтовні обсяги грошових коштів, які виведені лише з платіжних систем, становлять понад 20 млн гривень. Досудове розслідування на даний час триває.

"Загалом можемо констатувати підвищення ефективності викриття кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин", - додала Венедіктова.

Нагадаємо, поліцейські перекрили канал поставки наркотиків до Києва та вилучили "товар" на 110 млн грн.