За два місяці було викрито понад 200 правопорушень, вчинених організованою наркозлочинністю - Венедіктова
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. В Україні за два місяці було викрито понад 200 кримінальних правопорушень, вчинених організованою наркозлочинністю. Про це розповіла у відеозверненні Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає УНН.
"Викрито 206 кримінальних правопорушень, вчинених організованою наркозлочинністю. У підозрюваних вилучено 609 кг наркотичних засобів", - сказала Венедіктова.
Вона нагадала, що було ліквідовано потужну нарколабораторію в місті Чернігові, де злочинці виготовляли до 25 кг психотропних речовин щотижня. Загальна вага вилучених наркотиків становить понад 2 тонни, вартістю близько 110 млн гривень.
"Усім співучасникам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі від 750 тис. гривень до понад 1 млн гривень кожному", - розповіла Венедіктова.
За її словами, правоохоронцями Львівщини припинено діяльність злочинної організації у складі 19 осіб, яка виготовляла у 4 нарколабораторіях та збувала на території 106 населених пунктів України особливо небезпечну наркотичну речовину. Орієнтовні обсяги грошових коштів, які виведені лише з платіжних систем, становлять понад 20 млн гривень. Досудове розслідування на даний час триває.
"Загалом можемо констатувати підвищення ефективності викриття кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин", - додала Венедіктова.
Нагадаємо, поліцейські перекрили канал поставки наркотиків до Києва та вилучили "товар" на 110 млн грн.