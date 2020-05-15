За два месяца было обнаружено свыше 200 правонарушений, совершенных организованной наркопреступностью - Венедиктова
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Украине за два месяца было обнаружено свыше 200 уголовных правонарушений, совершенных организованной наркопреступностью. Об этом рассказала в видеообращении Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает УНН.
"Раскрыто 206 уголовных правонарушений, совершенных организованной наркопреступностью. У подозреваемых изъято 609 кг наркотических средств", - сказала Венедиктова.
Она напомнила, что была ликвидирована мощная нарколаборатория в Чернигове, где преступники изготавливали до 25 кг психотропных веществ еженедельно. Общий вес изъятых наркотиков составляет свыше 2 тонн, стоимостью около 110 млн гривен.
"Всем соучастникам сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере от 750 тыс. гривен до более 1 млн гривен каждому", - рассказала Венедиктова.
По ее словам, правоохранителями Львовской области пресечена деятельность преступной организации в составе 19 человек, которая производила в 4 нарколабораториях и сбывала на территории 106 населенных пунктов Украины особо опасное наркотическое вещество. Ориентировочные объемы денежных средств, которые выведены только из платежных систем, составляют более 20 млн гривен. Досудебное расследование в настоящее время продолжается.
"В целом можно констатировать повышение эффективности разоблачения уголовных правонарушений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ", - добавила Венедиктова.
Напомним, полицейские перекрыли канал поставки наркотиков в Киев и изъяли "товар" на 110 млн грн.