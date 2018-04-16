За два місяці 2018 року було ухвалено 20 євроінтеграційних законопроектів - Стефанішина

"Урядовий план (з імплементації Угоди про Асоціацію з ЄС - ред.) - був проаналізований Європейським союзом, і фактично він і ляже в основу всіх подальших 5-10 років нашого співробітництва, не залежно від політичного контексту, який буде в державі. Це - набір практичних заходів, як трансформації правової політики держави, так і відкриття ринків Європейського союзу", - зазначила вона.

За словами Стефанішиної, цей урядовий план, можливо "дуже детальний і надто непривабливий", але і Україна і Європейський союз визнають це як дорожню карту співробітництва у всіх сферах, які охоплюються угодою про асоціацію.

"Він визнаний європейською стороною, і в рамках всіх двосторонніх діалогів, і на рівні президента, і на рівні прем’єра, на рівні різних органів і асоціацій дискуссії відбуватимуться щодо прогресу виконання угоди саме в контексті цього документу, і на його основі також сформована політична дорожня карта уряду і парламенту, яка була схвалена 28 лютого 2018 року і складається з 50 євроінтеграційних законопроектів, які уряд і парламент взяли на себе зобов’язання прийняти. Враховуючи те, що за останні 3 роки було ухвалено вцілому близько 30 таких законопроектів , вже за 2 місяці поточного року ухвалено 20 проектів з цієї дорожньої карти. Це законопроекти, які пройшли експертизу урядового офісу європейської інтеграції - це означає, що вони відповідають зобов’язанням в рамках угоди і відповідно їх ухвалення сприятиме виконанню угоди про асоціацію і подальшому досягненню цілей, які в них закладені", - розповіла вона.

Стефанішина розповіла, що буде після виконання Україною дорожньої карти.

"Обов'язково ми станемо європейською державою , тому що угода про асоціацію на 90 % складається з тих зобов’язань, які брали і беруть на себе держави, які мають намір стати членами Європейського Союзу. Тобто, нам не потрібно вигадувати нічого нового - все уже закріплено в угоді про асоціацію, і ми маємо розуміти собі, що її виконання залишить питання членства України лише в політичному контексті", - додала вона.



Як повідомляв УНН, директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина назвала головні перешкоди євроінтеграції.